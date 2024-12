"Bez nje ne bi bile te direktne spone između države Srbije i srpskog naroda na KiM. Kurti svakako ima neke svoje političke planove i sigurno bi voleo da Srpska lista ne učestvuje, jer bi onda mogao da animira neke strančice i liderčiće iz srpske zajednice koji su apsolutno odani Albinu Kurtiju i spremni da sprovode politiku koju on bude diktirao, što je protivno srpskim interesima. Ukoliko Srpska lista ne bi izašla na izbore, on bi imao mogućnost da preko njemu lojalnih Srba uzme možda i svih deset garantovanih mesta za Srbe u parlamentu ili bar deo toga, a to bi mu odmah znatno poboljšalo šanse da posle izbora opet formira većinu. S druge strane, Kurtiju je potrebno da razjedini što je moguće više srpski narod, da onemogući njegovo suprotstavljanje teroru koji Priština sprovodi institucionalno i fizički", kaže Drecun.