"Mi pitamo kome je to u interesu da uništi srpsku poljoprivredu i proizvođače? Ko to ruši našu državu i zbog čega? Mi ispunjavamo sve svoje obaveze, pridržavamo se propisa države i ne lažiramo ništa zarad lične koristi, već sve pošteno radimo. Zato ne podržavamo lažne poljoprivrednike koji traže novac od države, a ne ispunjavaju ni minimum uslova i ne poštuju zakone i uredbe ove države jer je to na štetu svih poštenih poljoprivrednika koji vredno i časno zarađuju svaki svoj dinar da prehrane svoje porodice. Država se ne obračunava sa poljoprivrednicima, već primenjuje zakone i sprovodi javni red i mir i tako mora da bude jer nije fer prema poštenim poljoprivrednicima da se neki drugi provlače i rade mimo zakona za svoj džep. Takvi ne treba da se bune što su im gazdinstva stavljena u pasivan status jer nisu radili po pravilima i ispunjavali svoje obaveze i zato podržavamo da se prema takvima sprovedu odgovarajuće mere jer je to jedino normalno i ispravno".