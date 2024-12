- Za njih možemo da kažemo ono što kaže naš narod, a to je "Beže od izbora kao đavo od krsta". Hteli bi vlast bez izbora, to je svima jasno i oni to i ne kriju. Da bi išao na izbore moraš da imaš masu, oni imaju malu i agresivnu grupu ljudi koji prave probleme ostalim građanima koji ne mogu da podnesu način bavljenja politikom koji oni koriste. Da li znate i jednu tačku nečega što oni nude? Ne slažu se međusobno. Cela politika se vodi na to da sve što kaže predsednim Aleksandar Vučić, kontra je - rekao je on, te istakao: