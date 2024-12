- Ovo je interesantan sastav i u doba cenzure na svetskom nivou, Beograd ponovo postaje mesto gde ćemo moći da čujemo baš kvalitetnu razmenu mišljenja. To nije samo čast Forumu za strateške studije naše organizacije koja to organizuje. To je čast i Beogradu da na neki način imamo jednu relevantnu međunarodnu konferenciju. Ja sam inače zastupnik da više možda i država da investira u to.