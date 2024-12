- Važno je da se ispoštuju visoki standari zaštitne životne sredine, moramo da se pomažemo. Detaljno smo razgovarali o tome, to je i razlog dolaska, želimo da učimo jedni od drugih. Razgovarali smo o tome da proširimo našu saradnju, impresioniran sam ljudima iz rudarske uprave, zaposlenima, ali i same kompanije koja radi na tome, vidim da postoji veliko znanje, što je vrlo važno za prihvaćenost. Naravno da saradnja između naše dve države, postoje i druge teme, a to je i pristup EU, tu treba voditi računa o mnogim stvarima i predsednik radi aktivno na tome. Želimo da učimo jedni od drugih i svakako ćemo pružati podršku koliko možemo - rekao je Šolc.