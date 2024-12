Predsednik Aleksandar Vučić prethodno je razgovarao sa kancelarom Šolcom u Frajburgu

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa nemačkim kancelarom Olafom Šolcom, koji mu je priredio svečani doček u Frajburgu.

Predsednik Vučić obratio se iz Frajburga nakon razgovora sa Olafom Šolcom.

- Ovo su velike i važne stvari, time se pokazuje kakav je odnos najvažnijih evropskih zemalja prema Srbiji. Razgovarali smo i o KiM i drugim bitnim pitanjima odnosa Nemačke i Srbije, strateškim odnosima, šta nam je činiti u narednom periodu, osvrt na američke izbore, jedan sveobuhvatan razgovor. Oni su de fakto u kampanji, ovde se u februaru očekuju izbori, još nije završeno formiranje vlasti ni ovde ni u Saksoniji, mi smo ovde zaista mogli da vidimo ko su ljudi s kojima možemo da razgovaramo, da bismo napravili najbolju moguću ekspertizu za naš rudnik, da vidimo kako možemo da obezbedimo zdravu životnu sredinu i mnoge druge stvari. Imali smo šta da naučimo, verujem da ćemo još mnogo mladih ljudi naših moći da učimo. Žao mi je što neki drugi koji su bili pre nas, poput onih iz Junajted grupe, kao i oni opozicioni poslanici nisu želeli da govore o onome što su videli, da Nemci idu u otvaranje još jednog rudnika litijuma, ali dobro - istakao je Vučić.

- Sva pitanja koja je imao na dobrodušan način je postavio u Ljuboviji. Znao sam da su lagali za sumpornu kiselinu, ali nisam imao sve odgovore, tada sam rekao da ću ga povesi kod Šolca. Doveo sam ga i predstavio Šolcu. Onda je on meni rekao: "Joj predsedniče šta ti meni napravi". Dobro je da ljudi vide kako to izgleda. Na neko drugo putovanje ću povesti nekog drugog. Tako da sam srećan što je bio.

- Od mene se očekuje da govorim istinu i to je moja obaveza prema građanima Srbije - rekao je.

- Dobro je da ljudi vide kako to izgleda i da običan čovek može da vidi šta je to sa čime se suočavamo i ko su ljudi s kojima sarađujemo. Da ljudi sagledaju činjenice iz malo drugog ugla i da vide kako to realno izgleda. Kod njih je to uvek postavljeno na racionalne noge, kad neko hoće da razgovara, pa dođi razgovaraj 10 sati, prepiri se ali razgovaraj, a ne jezik uvreda. Moraš da razgovaraš - rekao je.

O uvredama na račun predsednika

- Taj koji je baš preterao, to je trenutak njegove slabosti. Ja ne mislim da je on baš takav. Trenutak slabosti. Kada mu je inspekcija rekla da uredi svoje stajnjake, on to nije uradio, onda kad ostanete bez toga svojom krivicom, sva ljutnja i sve psovke na moj račun. Ispraviće on to da taj stajnjak izgleda kako je inspekcija tražila, dobiće svoje pare i jednog dana će se izviniti. Svakome dođe u glavu. Ako me pitate za Kokanovića, on je samo malo buzdovan, nije tako loš kao ovi drugi pokvarenjaci, izviniće se on jednog dana. Zapamtite moje reči. A što se ovih drugih tiče, naučio sam ja to - rekao je.

- Kad ih vidim gde god da se dogodi neki puč u svetu oni se samo pitaju kada će to u Srbiji. Evo sad je bio Asad. "A sad je na redu...", pa sve misle dolazi njihov red. Ne dolazi njihov red, morate da imate podršku naroda, morate da imate većinsku podršku naroda. A miljama svetlosnim su daleko od toga. Nije dovoljno da žaba vidi da se konj potkiva pa da ima i sebi gde da stavi potkovicu, mora da poraste, mora da bude teža da bi potkovicu mogla da stavi. A to što koristite najjeftinije trikove poput krvave ruke, kao što su bile krvave košulje iz najjeftinijih zapadnih priručnika za obojene revolucije to vam neće pomoći. Srpski narod je kroz to prošao i nikada neće opet to dozvoliti.

O izjavama Ponoša

- Neko ko je samo bio sluga NATO-a, uništavanju naše vojske, topljenju naših tenkova, zolja... Mene je narod doveo na vlast. Na predsedničkim izborima dva puta sam ubedljivo pobedio, od njega 4 puta više glasova.

- Ne pada mi na pamet da zaustavljam bilo koga. Ne pada mi na pamet da zaustavljam ni njegovo ludilo, ni svih onih koji misle da rade pametne stvari što blokiraju ulice. Danas su poznatog beogradskog advokata napali, jurili. Uopšte ne mislim da ih zaustavljam, postoje nadležni organi koji se time bave. Što bi to meni smetalo, bilo šta. Jedino što može da mi smeta što će da kasne u svom učenju, programima nastavnim. Ako misle da treba da se vrate 30 godina unazad da se dodvore nekome...

- Znate li vi što je bio razlog protesta 1968? Pojma nemate, niko nema. Znate li šta su danas razlozi, pročitao sam tri. Jedan je da budu svi pušteni, iako je to zahtev za tužilaštvo, ne političare.

- Takve zlikovce i zločince je taj čovek pustio na slobodu i još mrtav 'ladan" to kaže. Kome će on da kaže da su mu ruke krvave? Oni nama i dalje pričaju o krvavim rukama. Ne mogu da podnesu to što je Srbija druga najbrže rastuća ekonomija u Evropi, što je utrostručila svoje plate, što se u Srbiji neuporedivo bolje živi, neuporedivo niža stopa javnog duga, što smo uradili teškim reformama. Zato što postoje izabrani, sebe su proglasili za elitu, a mi, prost narod, ne možemo nikada njima da pripadamo. Možemo da budemo marljiviji. Mi nismo oni. Mi ne možemo to nikada da budemo i zato će da nas progone dok se ne dočepaju nekih para.

O izjavi Milana St. Protića

- Vi se sećate kako je reč inače o principijelnom i moralnom čoveku. Najlepše je o meni govorio dok je bio ambasador u Švajcarskoj. Dok su bundice mogle da se šetaju po Švajcarskoj. Odlično sam poznavao njihovu prirodu i znao da nam nisu potrebni anti-državni elementi. I davno sam im rekao "šta vi možete da uradite? Sve možete, nikad neće biti prelazna vlada dok sam ja živ". Mene to ne zanima u životu. A ko će biti mandatar, to odlučujem samo ja, kao inokosni organ, koji se zove predsednik republike, ja dajem mandat. Ja ne dam da nam se uništi Srbija i narod, nema ništa od prelaznih vlada. Jedino vam rešenje ostaje da me ubijete, to sam im koliko već puta rekao, a na ucene nikad neću da pristanem. Zato lepo na posao krenite, obavite ako mislite da je to toliko važno, samo nemojte da lažete narod da ćete nešto da ostvarite, neće da bude ništa od toga - istakao je.

- Rekao sam da im ja kažem da kada hoće da to provode, da moraju sa mnom da završe, džabe im sve drugo. Može cela Vlada da podnese ostavku, ne verujem da će doći do toga, ali postoji mogućnost da se desi, ne dam im mandat opet. Dok sam živ im neću dati mandat. Ali im nudim dve opcije, jedna demokratska i jedna nedemokratska, ta je da me ubijete. Ljudi, samo tražite savetodavni referendum, ako narod kaže jeste za to, potpisaću istog dana. Ali, nećete to jer znate da je narod uz mene, a ne uz vas, e onda morate da me ubijete. Pažljivo ću da pročitaj šta je Mariškin rekao, reč je o jednom veoma stručnom i odgovornom čoveku, jednom od najvažnijih i najjačih spoljnih službi u svetu.

Predsednik Aleksandar Vučić prethodno je razgovarao sa kancelarom Šolcom u Frajburgu, sa kojim je razmotrio mogućnosti korišćenja naprednih tehnologija i stručnog znanja Nemačke u rudarstvu.

- Sa kancelarom smo razmotrili mogućnosti korišćenja naprednih tehnologija i stručnog znanja Nemačke u rudarstvu i verujem da ćemo kroz saradnju sa Nemačkom, koja je lider u primeni inovacija i ekoloških rešenja u rudarskoj industriji, unaprediti naše kapacitete i postaviti temelje za dugoročnu održivost u ovom sektoru - piše na zvaničnom Instagram nalogu predsednika Vučića.

