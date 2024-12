Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić obraća se na vanrednoj konferenciji za medije. Obraća se povodom zahteva opozicije za njeno razrešenje.

- Pažljivo sam pratila šta su na konferencijama govorili kolege narodni poslanici. Ozbiljno ih saslušala kako bih adekvatno mogla da odgovorim. Ima otprilike pet tema koje su na različitim konferencijama pokrenuli, volela bih da odgovorim na svih pet tema. Prva je razrešenje mene kao predsednice Narodne skupštine, zahtev je predat za 41 potpisom i koliko sam razumela, osnovna stvar koju mi zameraju je to što nismo imali raspravu o predlogu budžeta za 2025. godinu i o svim pratećim zakonima. Ne mogu da kažem da sam srećna zbog toga jer sam dala sve od sebe, kao što su i svi građani mogli da vide, i oni koji glasaju za SNS, kao i oni koji glasaju za opoziciju. Mislim da su svi mogli da vide i da se uvere u to ko je učinio sve od sebe da se o predlogu budžeta i pratećim zakonima razgovara, kao i ko je najavio da sednice neće biti i da će oni tu sednicu blokirati.

- Citiram Srđana Milivojevića: Sednicu o budžetu nećemo imati. Marinika Tepić je taj dan objavila dva priloga na svom X nalogu.

Videoplus

Brnabić je rekla da je uvek davala reč opoziciji, jer je važno da građani čuju koja je njihova politika.

- Odbili su čak i da predstave građanima šta su bili njihovi predlozi za dopunu dnevnog reda, koje zakone oni predlažu, zato što je to politika koju predlažu građanima Srbije. I to su odbili. Grubo su prekršili poslovnik, provocirali poslanike, lepili nalepnice i unosili se poslanicima u lice. Pitam građane, da li je to pokazatelj da su želeli razgovor ili da prekinu sednicu? Nakon toga, prvi udarac je zadao narodni poslanik Dragan Đilas. Marinika je počela da poliva narodne poslanike. Najviše je svoje polivala, ne znam da li misli da su i njima krvave ruke. Onda je Miroslav Aleksić prišao mom stolu, i umesto dogovora iščupao moj mikrofon, a onda redom krenuo da čupa sve mikrofone.

- Ni u jednom trenutku nismo videli da oni žele raspravu i debatu. Svi građani Srbije mogli su da vide da sam pozvala na pauzu. Pauzu su iskoristili da kidišu na klupe i na sto predsedavajućeg.

- Možete da blokirate sednicu, da pokušate da blokirate narodnu skupštinu ali ne možete blokirati skupštinu i ne možete blokirati budžet, osim ako nemate većinu što onda znači da je pala Vlada. Nasiljem, fizički da blokirate skupštinu ne možete. Možete da izaberete da ne učestvujete u debati, u redu. Ja sam završila, nisu želeli, završila sednicu i odredila dan za glasanje.

Videoplus

Parlament najvažnija institucija u državi

- Slažem se sa Lutovcem i zato mi je to čast što sam predsednica Narodne skupštine. Moja poruka njima je, kada bi vuvuzele pričale, oni bi bili najrečitiji ljudi u našoj državi zato što je njihov trend da vuvuzele pričaju ali vuvuzele ne pričaju. Kad čujete vuvuzele to nije rasprava, nego nasilje. Dok sam ja predsednica Narodne skupštine će nastaviti da radi, imamo odogovrnost prema svim građanima Srbije. Kako demonstriraju to što sam ja pokazala da ne želim da govorim o najvažnijim pitanjima. Tražili su sednicu o litijumu, dozvolila sam. Rekli su da ćemo ih prevariti da će biti još tema, bila je jedina tema. Nisu imali kvorum, dali smo kvorum i to sva četiri dana rapsrave. Uradili smo nešto što oni u 10, 11 godina nisu uradili. Onda se usude da izađu i kažu kako ja ne dozvoljavam", rekla je Brnabić.

Zahtev za glasanje o nepoverenju Vlade

- Dobili smo zahtev, usvojili su moju molbu da povuku onaj sa zloupotrebljenim potpisima i da prikupe nove. Nadam se da su sad proverili. Predali su novi zahtev sa 81 potpisom. Pošto su to ozbiljni i odgovorni političari, pretpostavljam da nisu to sazvali kao politički rijaliti, pretpostavljam da imaju većinu makar za kvorum jer ako nemaju onda je to politički rijaliti. Čestitam im na tom, kažu da Srbija vri pa da vidimo da imaju većinu i da obezbede kvorum i za jednu i drugu raspravu i o poverenju meni i Vladi. Raduje me i to jer vidim da su se udaljili od onoga što kažu da je performativna politika. Politika nije performans, to je suštinska borba

"Neće izbore"

- Ono što sam razumela kao četvrto je da neće izbore i da neće na referendum kojim bi pitali grđaane da li žele da Skupština pokrene inicijativu za opoziv predsednika Sribje. Zanimljivo mi je da sam čula da Srbija ključa, Srbija vri ali da "nećemo nasesti na priču o izborima". Ako Srbija ključa i vri i narod ja na vašoj strani, najlakše je da prikupite 70 potpisa, mi ćemo dodati ostale kako bi pokrenuli savetodavni referendum za opoziv predsednika Srbije. Ako većina kaže da narodna skupština pokrene i inicijativu za opoziv predsednika, predsednik je sam rekao daće ostavku. Evo mirnog demokratskog krajnje demokratskog načina, ali vidim da od toga beže, pretpostavljam, verujući da stvari nisu takve.

Videoplus

Određen pasivni statuz za poljoprivredno gazdinstvo zbog bavljenja politikom. Jedinstven slučaj je gospodina Kokanovića koji je rekao da Vučić treba da ide u zatvor, uputio je i gore pretnje ali je jedinstven slučaj da on krši zakon a predsednik treba da ide u zatvor. U pasivnom statusu u ovom trenutku je 23295 gazdinstava u Srbiji, mislite da su svi opozicija? Imali su neke nepravilnosti, naložen je rok da isprave, nisu ispravili, postupajući u skladu sa zakonom morao je da se odredi pasivan status. Od avgusta do sada je 235 gazdinstava ja dobilo rešenje o pasivnom statusu tako da je laž da je to urađeno zbog politike. Smatram da je nepremereno i neprihvatljivo da opoziciono delovanje i aktivnosti znače da je neko iznad zakona i da zakoni ne važe za njih. Žao mi je što smo i danas na konferencijama čuli pretnje od narodnih poslanika, pretnje ulicom, nasiljem, mislim da je to krajnje nekorektno. Ako želite stabilnu Srbiju u kojoj ćete predstavljati politike i vrednosti, o tome se razgovara ovde. Boriću se za red u ovom Parlamentu, za otvorenu raspravu, šta god da hoće na dnevnom redu

Pitanja novinara Prva naredna sednica