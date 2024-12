"Govori se o krizi, ali Nemačka ostaje jaka evropska država, najjača ekonomija u Evropi i dobro je da ima sve više nekih konkretnih oblika saradnje, gde se napreduje u njihovom sadržajnom definisanju. U utorak je to bio tematski sastanak posvećen litijumu, koji je kod nas kontroverzna politička tema. Međutim, u saradnji s Nemačkom verovatno je lakše doći do nekog suda o tome šta nam je raditi, jer oni imaju svoju naučnu bazu koja sigurno može na visoko kvalitetnom nivou da uradi to. Šolc je bio vrlo otvoren i rekao da su oni zainteresovani za litijum, ali tu tek počinje ta saradnja. Ono što sa Nemačkom dobijamo jeste najviši naučni nivo ekspertize i dobijamo saradnju s jednom državom u kojoj je ekološka problematika visoko na rang listi političkih tema", ocenjuje Božinović.