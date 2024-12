Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić održao je vanredno i veoma važno obraćanje naciji, a na početku se odmah dotakao nekoliko aktuelnih tema.

- Bićemo podstaknuti na ogromne napore i rad. Ova buka koju čujete, to je oko 600 njih. Vi znate da sam držao konferenciju i kada je držao mnogo hiljada, mislio sam da su apolitični jer su mi tako govorili. Rekli su da ih interesuje samo pravda, ali ja imam da im saopštim divne vesti večeras. Shvatite da nije pitanje blokada fakulteta, već politike. Hoće da pokažu kolko sam bio u pravu. Neki su bili mudriji pa ostali na fakultetima, a ovi koji su kolovođe, nikada nisu razumeli šta ozibljniji ljudi koji se bave ovim poslom decenijama žele da im poruče.

- EXPO je za nas velika prilika, prilika stvaranja šansi za sve buduće generacije. Po stopi rasta smo drugi u Evropi. Odmah nakon Malte. To je stvaran život. Što se realnih ekonomija tiče, Srbija je de facto broj 1 u Evropi. Uputio sam 65 pozivnih pisama, uputiću ih za sve članice Ujedinjenih nacija. Do sada je rekord u broju bio Kazahstan, a mi očekujemo da imamo i preko 130, al i preko 120.000 bio bi ogroman uspeh za nas. Ići ćemo ka svim projektima koje smo započeli.

- Na mestu gde se tragedija dogodila napravićemo spomenik koji će ukazati na nezaborav, da ne zaboravimo sudbinu stradalih ali i pouke koje smo naučili.

Vučić je najavio poseban program stambenih kredita za mlade

- Zamoliću Vladu i da to dodatno unaprede. Naša je ideja da kao SAD-u je da se što pre dođe do prvog stana, da ne bi deca ostajala kod roditelja. U Srbiji je prosečna cena kvadrata 1550 evra. Dakle prvi stan za mladu osobu je 75.000 evra, a sa našim program učešće će iznositi umesto 15.000 evra, 2.250 evra. Rata tokom prve godine je 121 evro, a država subvencioniše 91 evro. Od druge do šeste godine rata za mladu osobu je do 200 evra. Rata od sedme godine, pa do 40. je 333 evra za korisnika. Prateće troškove ćemo svesti na minimum, da svakako budu manji od 700 evra. Kada to sve napravite onda ja nemam nikakav problem.

Kaže da je izašao na terasu i pozdravio studente.

- To ćemo da uradimo i prvi ukupan iznos je 400 miliona evra. To su hiljade i hiljade mladih ljudi koji mogu da dobiju rešenje stambenog pitanja na ovaj način. To će nas da košta skupo, oko 36 miliona. Tražiću da se još snizi stopa za studente - rekao je on.

Predsednik se potom osvrnuo i na blokade studenata u Srbiji.

- Suočeni smo danima sa pokušajima hibridnog rata protiv Srbije koje proizvode različite grupe za pritisak uz značajnu podršku spolja, ali i posebne medijske grupe finansirane spolja. Sagledali smo zahteve studenata. Suočili smo se na jedan apsurdan način sa tim da i rektori nisu znali da kažu šta je tačan zahtev iako su zahteve podržali, sem blokada naravno.

- Doneli smo odluku da povećamo davanja Vlade za 20% za materijalne troškove univerziteta i fakulteta u Srbiji. To je značajno povećanje, više od 22 ili 23 miliona evra. Tu će odluku Vlada doneti odmah.

- Danima traje notorna laž koja obmanjuje javnost. Kako je neko sakrio dokumentaciju, kako je to tajna dokumentacija i kako se krije šta se desilo u Novom Sadu. Žao mi je što nisu tražili ugovore od pre 60 godina, videli bi svašta u njima. Nisu bili zainteresovani da se istraže činjenice već da se pronađe krivac. I naravno kriv je zlikovan Vučić. Pitao sam tužilaštvo zašto ćuti. Sam sam tražio i od ministarstva svu dokumentaciju, sa svih mesta koja su mi bila dostupna. I doneo sam je i želim da je dodelim studentima, baš kako su i tražili.

- Doneo sam da pokažem celokupnu dokumentaciju, ukupno 195 različitih dokumenata. Sve smo spremili. Da ne bude zabune da je otišlo u pogrešne ruke, zamolio sam Vučevića da sva dokumenta objave na svom sajtu. Od 9, 10 ujutru do kraja radnog vremena očekujem da kompletna dokumentacija bude postavljena.

Predsednik je potom pokazao svu dokumentaciju.

- Što se tiče građana koji su uhapšeni zbog protesta, svi su pušteni na slobodu. Nikada nisam dao pomilovanje, budu li osuđeni za divljanje u Novom Sadu ili Beogradu, lično ću doneti odluku o pomilovanju. Dakle svi zahtevi su vam rešeni.

Kaže da je juče napadnuta i poznata advokatica, ni kriva ni dužna. Ističe da jedan od navodnih napadača na jednog mladića o kom se mnogo priča nema veze sa SNS.

- Kako saznajemo, to lice nema veze sa naprednjacima, već je pripadnik jedne opozicione stranke. Bio nervozan čovek, vozio je ženu negde.

- Što se tiče smene Vlade molim vas Brnabić da im stavite to na dnevni red i da im date kvorum, jer rade to zarad rijalitija. Znaju da nemaju većinu, jasno im je da neće smeniti ni vas ni Vlad, nego da im traje cirkus još malo. Vi im obezbedite kvorum. To je moja molba Miloše za stranku koju vodiš, neka dođu da pokažu svoje lice.

- Zamolio bih Eu da otvore klaster broj 3, to je veoma važno za našu zemlju. To bi bio važan podstrek za napredak Srbije. Moje pitanje je: Ko je odgovoran za diverziju na kanalu Ibar-Lepenac, da li je Beograd u to upetljan? Imam još jedno važno: Zašto je tzv. kosovska policija kontaminirala mesto događaja i zašto forenzika nije mogla da se uradi? Zbog čega? Koga su krili? Namera im je samo dalje iseljavanje srpskog stanovništva. Zato je važmo da Srbi na KiM budu jedinstveni.

- Važno je da Srbi na Kosovu i Metohiji budu jedinstveni, ističe on.

Kako je istakao predsednik odgovarajući na pitanja novinara, neće biti prihvaćen predlog zakona koji su podneli poslanici Aleksandra Vulina iz više razloga, kaže on.

Najavio je temeljne promene u svetu.

- Donald Tramp sprema 200 akata koje će već prvog ili drugog dana po dolasku na vlast da usaglašene donese. Kada on to donese ruši se ceo sistem lažnog liberalnog sveta koji je postojao, u kom su postojale njihove sluge koje su podobne i dobre, a ovi svi drugi su "zli, loši". Kada obave prljav posao za njih, nisu više teroristi već "opasni ljudi pragmatičnog razmišljanja sa takvom orjentacijom da s lakoćom trpe različitosti". Ne znate da se smejete ili plačete kada to slušate. Pošto toj eri dolazi kraj i bacanju para na rušenje stranih vlada, pre svega dolazi tamo gde je to nastalo u SAD, sada mora da se požuri i nervoza je velika.

Kaže da je rekao da se ni slučajno danas ne okupljaju ljudi iz SNS.

- Ja hoću da se ovo vidi. Ja sam baš ovo želeo. Znam da će da pogreše, znam im lidere. Desilo se kao što sam predvideo. Što bi meni bilo potrebno nasilje? Ja sam predsednik svima.

Kaže da mu je Šolc rekao dva puta da Srbija ima podršku za otvaranje klastera 3.

- Ostalo je osam zemalja - tri baltičke zemlje, Švedska, Finska, Holandija, Hrvatska i Bugarska. Najveće evropske zemlje već su se izjasnile za podršku Srbiji

- Postoje ljudi koji žive za svoja dela, koji ne prezaju od toga šta će ko sutra da im kaže. Vi stvarno mislite da ja ne vidim kada kritikuju mog koalicionog partnera, a onda on pošalje 50.000 evra da se više o toj temi ne priča? Mislite da ja to ne znam, koliko su fer i pametni? Mislite da ne vidim da oni koji podržavaju pojedine ministre, sutradan traže hapšenje Aleksandra Vučića? Vi mislite da sam ja lud? Niko nije ni kreten ni imbecil. I sve to perfektno znamo. I to što perfektno znamo vam pokazujem iz dana u dan. Ono što je najpreče je - stabilnost, mir i da saslušamo one koji drugačije misle. Ali, ako ne možemo i ne nailazi na reakciju, onda nam ostaje da se okrenemo sebi i svom radu, da nastavimo da guramo kao buldožer Srbiju napred.