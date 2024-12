"Niste došli da čujete šta ima predsednik da vam kaže, niste došli da čujete da sam vam ispunio zahteve kao što jesam, iako niste od mene tražili. Da me nadjačaju? Kako da me nadjačaju? Ovde je bilo i 10, 20 puta više ljudi pa me nisu nadjačali", rekao je predsednik Vučić i dodao: