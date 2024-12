- Jedna i možda najvažnija stvar jeste i da taj nivo od 2.250 evra za stan od 75.000 evra mora da bude niži, rekao je on dodavši da je to shvatio razgovarajući i dobijajući poruke preko društvenih mreža od mnogo mladih ljudi.

- Zato sam jutros tražio od ministra finansija i Vlade Srbije da pronađu rešenje i dobio obećanje da će to rešenje biti pronađeno do kraja dana, kazao je Vučić naglasivši da nivo učešća za stan od 75.000 evra mora biti manji od 1.000 evra a potom objasnio:

- Dakle, ono što morate da date 1.000 evra, sa svim troškovima obrade to ne može da pređe 1.400 evra! To je sve, stan je vaš!, kazao je on i naglasio da će država povećati subvencije da bi kamate ostale iste.

- Dakle, 122 evra prva godina, do 200 evra do završetka šeste godine, i 333 posle toga, ali za to vreme vi dobijate posao, počinjete da radite i umesto da plaćate zakup nekome, živite u svom stanu, plaćate svoje, kazao je i rekao da će država gledati kako još da pomogne mladima. Naglasio je i da mu je drago što je ova ideja izazvala veliko interesovanje kod mladih ljudi i da zna koliko im to znači.