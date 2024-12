„ Svečlja već kreće sa narativom da je Srpska lista učestvovala sa napadima u maju prošle godine, a reč je o predstavnicima Srpske liste koji su protestovali ispred Opštine Zvečan. A upravo je Svečlja kamenovao vozilo Euleksa... To govori da njih boli pobeda Srpske liste. Sve što je loše za Prištinu, dobro je za Srbe. Ne bi svakog dana napadali Vučića, Kancelariju i meni zabranjivali da odem na Kosovo. Zato toliki odijum mržnje i napada na Vučića. On je brana namerama Prištine da protera Srbe “, istakao je Petković.

„Borimo se i ukazujemo međunarodnoj javnosti šta je to što se dešava na Kosovu. Kurti na sve načine hoće da se obračuna sa Srbima. Kosovo nikad neće postati država niti će Srbija na to pristati, a u Savet Evrope ulaze države. Kosovo to nije. Oni će pokušavati da učine sve sa svojim mentorima da bi nastavili sa zaokruživanjem takozvane nezavisnosti Kosova. Ali naša borba pokazuje rezultate i apsolutno činimo sve da jednom aktivnom diplomatskom borbom i inicijativom pokažemo sve što se dešava na KiM. Sećate se početkom godine bila je održana sednica Saveta bezbednosti oko Kosova. Ova odluka da se to pitanje skine sa dnevnog reda Saveta Evrope je mala diplomatska pobeda Srbije“, navodi Petković.