BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić jutros je objavio veoma važnu vest kad je reč o stanovima za mlade rekavši da učešće za stan vrednosti 75.000 evra ne može biti veće od 1.000 evra , a sve u sklopu ideje koju je izneo u sinoćnjem obraćanju, o pomoći države mladima da se skuće i lakše dođu do stana.

Kako je i sam rekao, ta ideja je izazvala ogromno, najveće, interesovanje zbog čega je već zamolio ministra finansija i Vladu Srbije da pronađu rešenje da se to ostvari. Dodao je i da je dobio obećanje da će to biti rešeno do večeras.