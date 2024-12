"A to nije odluka većine, i to je problem, što se vrši poritisak na one fakultete koji nisu na njihovoj liniji, i to preko nekih koji su na plaćeničkim spiskovima opozicije kao kadar koji treba da se aktivira u ovakvim okolnostima. Sve to nije dobro ni za društvo ni za budućnost Univerziteta, ali njima to očito nije bitno već zloupotrebljavaju svaki prostor koji mogu, pa i fakultete i studentske parlamente. Pored svega, mešaju se pravi studentski zahtevi koji se tiču njihovog standarda studiranja, koji su sasvim legitimni, sa političkim zahtevima pojedinih interesnih struktura, i tako padaju u drugi plan", konstatuje Petričković.