„Ako bi Srpska lista ostala izvan institucija to bi odgovaralo Kurtiju. Ako Srpska lista ne bi učestvovala zamislite ga kako bi preko lojalnih pojedinaca srpske nacionalnosti koji imaju neke male stranke izađu na izbore dobiju tih 10 mandata i prebace ih Kurtiju, to bi mu bila garancija za formiranje većine, a onda od zaustavljanja terorisanja Srba nema ništa. To su ključni interesi Srpske liste”, rekao je Drecun.