- Mog dragog prijatelja i prerano preminulog Ištvana Pastora. Za one koji me znaju, Ištvan Pastor je bio taj koji je pravio mostove između nas i Viktora Orbana. On me je još pre 15 godina upoznao sa Viktorom Orbanom i tada smo krenuli da gradimo naše odnose. Nije to bilo lako vreme za Ištvana, ni za nas.