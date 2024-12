Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić gostuje u emisiji "Kolegijum", gde govori o aktuelanim temama u Srbiji i svetu.

- Imamo težu situaciju, verovatno jedna od najtežih vesti u poslednjih nekoliko godina, potvrđena je, nismo dobili zvaničan papir, SAD uvode za nekoliko dana kompletne sankcije protiv naftne industrije Srbije, pridružuju se Britanci, a to znači onda svi. A onda niko neće s tom firmom da radi, kada su američke sankcije u pitanju - otkrio je Vučić.

Predsednik je otkrio da moraju da ostave neki rok, i da se vidi šta se podrazumeva pod tim.

- Da li može da se smanji ispod 50 odsto ruskog vlasništvo, pa da pregovaramo sa Rusima, ili ne znam šta hoće da kažu. Predstoje nam razgovore sa svim stranama. Fico i ja idemo uskoro u Moskvu, za ovu godinu smo sve dogovorili. Čim sam video da Bugari oko toga govore, video sam da ide u tom smeru, ali probaćemo da razgovaramo sa Amerikancima. Ali šta ako odluka važi od 1. januara, moraju da ostave rok, bilo kakav da je, ne znam. Kada rok prođe, da li će to biti promenjeno ili ne, ne znam - dodao je.

"Evropa ovo sprema već godinama"

Niko od nas ne može da se igra sa zemljom, već ova zemlja mora da živi normalno, dodao je.

- Naći ćemo rešenje. Kraj je administracije SAD, ali bez teorija zavere, ovo je mnogo krupnija odluka, geopolitička, od dnevnih stvari. Nismo čuli da je Amerikanci spremaju, znali smo da Evropa već godinama sprema, još od početka rata, malo posle. Zato smo insistirali da gradimo naftovod prema Mađarskoj, ali naći ćemo rešenje.

Ovde nema dobrih rešenja, teško je, naveo je predsednik.

- Mi smo za 400 miliona evra dali to Rusima u vreme DOS-a, iscrpljene su sve rezerve gase i nafte u Srbiji, imali smo ih, sad ih više nema i koliko da kupujemo, morali bismo da platimo veću cenu. Ali pitanje je gde ćemo da nađemo te pare. Ne mora država da se zadužuje, ima gore od zaduživanja, a to je deficit. Imamo novac u ovom trenutku, i milijardu, ali kako da vam kažem, teško je rešenje, svako rešenje je teško. A da pustiš da stoji, ovi će da zavrnu naftu - rekao je.

Vučić je potom dodao da su izbacili Ruse iz Sirije, dogovorili se Erdogan i Netanjahu.

- Kod nas je jedina velika kompanija NIS, i danas je oko 9 odsto punilac budžeta, nisu male stvari. Sve dolazi direktno preko Janafa. Posle 35 godina smo izgradili jedan objekat, Kostolac B3, koji nam mnogo znači. I na sve to dođe ova vest. Za nas je to teška stvar, a što se njih tiče to je geopolitička odluka protiv Rusije - dodao je.

O Trampu i njegovoj pobedi

- Imamo dobru komunikaciju sa više ljudi, ali za dobar deo tih ljudi naš narod i ne zna, ali ja ne mislim da će to mnogo da se promeni dolaskom Trampa na vlast. On će raditi na drugim stvarima. Oni su spremili 200 akata, i oni će time da menjaju svet, ali ne u ovom smislu. I ruski zvaničnici moraju da sačekaju kao i mi. Mislim da su i oni znali da je to pitanje trenutka - izjavio je.

O protestima

Predsednik je potom rekao da i mali broj ljudi prave haos samo da bi bili primećeni.

- Mislim da je bitno da razdvojimo određene stvari. Imate političke protivnike koji niti znaju šta će, kako će, koriste grupu za pritisak, tu imate neku želju da neko nešto uradi, a ne znaju kako će. Šolaku se žuri, zna da moraju da prodaju, da imaju finansijskih problema, u kriminalu do guše, zato mora da se podstiču sukobi u Srbiji, ali to baš ne ide, i to je to - rekao je.

- Ono što je uradilo Tužilaštvo, sva 4 zahteva su u potpunosti ispunjena — zahtev za one koji su napali kod FDU, smenjeni su sa funkcija, dokumenta, preko 4.000 stranica, sve je to imala i Tužilaštvo.