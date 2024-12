Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je, govoreći o protestima, rekao da mali broj ljudi pravi haos samo da bi bili primećeni.

"Mislim da je bitno da razdvojimo određene stvari. Imate političke protivnike koji niti znaju šta će, kako će, koriste grupu za pritisak, tu imate neku želju da neko nešto uradi, a ne znaju kako će. Šolaku se žuri, zna da moraju da prodaju, da imaju finansijskih problema, u kriminalu do guše, zato mora da se podstiču sukobi u Srbiji, ali to baš ne ide, i to je to - rekao je Vučić za Informer TV.

"Ono što je uradilo Tužilaštvo, sva četiri zahteva su u potpunosti ispunjena - zahtev za one koji su napali kod FDU, smenjeni su sa funkcija, dokumenta, preko 4.000 stranica, sve je to imala i Tužilaštvo. Ispunjena su ova dva, i treći i četvrti je ispunjen, a to je 20 odsto da se povećaju materijalni troškovi za fakultete. A tu je sad problem, ušli su u nešto mnogo veće, i kako da izađemo iz toga i kažemo da je ispunjeno, a da kažu da nije ispunjeno nemoguće je. To kažu neki, politički ostrašćeni iz Novog Sada. To nema veze sa studentima", dodao je Vučić.

Kako je naveo, sve je ispunjeno što je obećano.

"Meni je važno da narod vidi ko je govorio istinu. I ove sede na blokada i šta? Ništa, niko im nasilje neće dozvoliti, i šta ćemo dalje?", upitao je Vučić, pa nastavio:

"Ne možete na silu da radite nešto, to ljudi vide, danas je u Srbiji problem broj 1 - protesti. Većina naroda ćuti, trpi i psuje majku Vučiću, i ja to znam, ali ja neću da reagujem i ja se izvinjavam svim tim ljudima, ali ja neću, zato što kao predsednik države ne mogu da kažem Jovu Bakiću ono što on kaže meni. Za mene je posebna sramota šta neki nastavnici rade sa decom u školama".

Aleksandar Vučić se sastao sa predsednikom Vlade Češke Republike Petrom Fijalom