-Svestan sam da mnogi u poslednje vreme šire ortodoksne laži o predsedniku Vučiću koji radi u interesu svih građana Srbije. To čine da zavedu mase, da se neko zlo nanese narodu. To nama ne treba. Nama trebaju mir i rad, a ne protesti, nerad, svađa, tuča. To nas nigde neće odvesti. Sve što predsednik gradi, gradi za nas, za našu decu, naša pokoljenja, to niko nigde odneti neće. Budimo iskreni, realni, domaćini, a nedomaćini. Vlast u Srbiji kao svuda u svetu dobija se i gubi jedino na izborima. Ulica nikome nije donela sreću -kaže za Kurir Grgur i dodaje: