- Ako oni kažu da to važi od 1. januara i daju rok, 16. zavrnu i šta da radimo 17. 18, 19. Znate li kakav bi to haos izazvao? To strateški izaziva druge poremećaje. Ne možemo da sedimo i čekamo. Nije jednostavna situacija, nije nam prvi put. Grozničavo ćemo morati da tražimo rešenje i uveren sam da ćemo naći rešenje - rekao je predsednik za RTS.

- Ispunili smo sve zahteve. Bili su zahtevi političara, da nema Vučevića, Đurića koji nema veze sa svim tim, to nisu bili zahtevi univerziteta... Ono što su tražili to je ispunjeno. Ne mislim da je to pravedno, i ne mislim da su fer zakoni. Ispunjeno je sve jer su ljudi u državi želeli da izađu u susret delu mladih ljudi. Samo beogradski univerzitet ima 98.000 studenata, u Celoj Srbiji 230.000 studenata, ogroman broj studenata želi da radi, želi da uči, ono što im je posao. Verujem da i ogroman broj onih koji su učestvovali u ovome su imali dobre namere, a ne neke druge kakve su možda imali pojedini aktivisti ili stranaka bivšeg rezima. Svi zahtevi od kojih mnogi nisu bili ni realni ni fer su ispunjeni. 20 odsto povećanja za univerzitete, tražili su dokumentaciju, tužilaštvo ima još više papira, to je pitanje za njih. Sve smo objavili, oni kažu da je cenzurisano.