Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić prokomentarisala je činjenicu da inicijativa "Most ostaje" karakteriše Savski most, koji su izgradili nacisti 1942. godine, kao simbol slobode.

- Inicijativa "Most ostaje" poručuje da je Savski most, koji su izgradili nacistički okupatori 1942. godine simbol, ni manje ni više, već slobode (kakva ironija), a da je njegovo rušenje simbol korupcije i bezakonja. Rušenje Savskog mosta bilo je planirano (kao što možete da vidite u prilogu) još 1974. godine, u sklopu priprema za ulazak Beograda u XXI vek. Kao što kažu u prilogu "Stari železnički most biće porušen, a gradiće se nov most". Toliko o korupciji i bezakonju. Kad sve to imamo u vidu, jedini zaključak koji se nameće je da je Inicijativa "Most ostaje" simbol idiotizma, ignorantnosti i neznanja. Kad su nas, 1974. godine, spremali za XXI vek teško da su mogli da zamisle da ćemo 2024. morati da se borimo sa ovako retrogradnim idejama i ovoliko besmislenim inicijativama - napisala je Ana Brnabić na društvenoj mreži X.