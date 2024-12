"Ja sam ceo život volela da jedem, umereno. Volela sam da popijem vino, umereno. Volela sam da se zabavim i to umereno. Ali sam po prirodi optimista, znači meni je čaša, sem u najgorim trenucima mog života, uvek bila do pola puna i uvek sam gledala šta sve dobro može da se izvuče. Čak i u najgorem periodu mog života, a to je smrt mog sina, ja sam i tada okrenula svoje očajanje, tugu, osećaj krivice, depresije u zahvalnost što sam ga imala, što sam ga upoznala, što sam mogla s njim da pričam", rekla je prilikom gostovanja Ivić.