" Ja sam povukao potpis. Zloupotrebili su me, jer su mi rekli da je sve to organizovano bez politike, a kada sam shvatio da je u sve umešana politika povukao sam potpis ", kaže profesor Milojević.

" Ja sam sinoć oko 11 sati dobio poziv od mog asistenka koji je rekao da sam ja na listi potpisnika peticije na strani protesta studenata. Ja sam odmah kontaktirao koga je trebalo, nisu mi se javili, i jutros sam video da su me skinuli sa liste ", rekao je on i naveo da ima sliku spiska na kojem je protiv njegove volje bilo njegovo ime.

" Niko me nije pitao ništa. Ja svoje mišljenje imam i ja to kačim na društvene mreže, inače je ovo zloupotreba čista ", dodao je Jović.

" Pojavio se potpis ne znam ko i ne znam od koga, pri čemu vi prisutnost na takvim mestima možete identifikovati pomoću adrese samog računara ili mobilnog uređaja, što u ovom slučaju sigurno da nije. Ja sam danas uputio imejl da ja to nisam uradio i da se skloni nešto što nije moja aktivnost. Ko je i kako to uradio ja ne znam, ali ja odgovaram samo za moj potpis ", dodaje profesor Spalević.

"Malo pre su mi javili. Mene to niti intersuje, niti mi pada napamet da tako nešto potpisujem. Ja se bavim naukom i imam mnogo posla. Ne znam da li je to uradio neko u moje ime, ja sada prvi put čujem to. Niti se interesujem za to, niti sam sa nekim razgovarao aprolutno - naveo je profesor Lazarević koji dodaje da će probati da svoje ime izbriše sa pometutog spiska. Prosto je strašno da se tako nešto dešava", zaključio je profesor Lazarević.