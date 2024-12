"Pre svega, naziv njegove buduće funkcije je tipično trampovski, direktan jezik prema neprijateljskim državama, te to nagoveštava i neki spoljnopolitički stil koji će voditi. E sad, naši regionalni problemi, a pre svega KiM, nemaju tu žestinu. Kolika god to nama bila muka, oni nemaju spoljnopolitičku žestinu kao ovi problemi koje su tačno nabrojali u samom nazivu Grenelove funkcije. Ali, oni su se potrudili da kažu da će se baviti i Balkanom, te bih rekao da je sva prilika da im nismo izvan vidokuga iako nismo u središtu pažnje", smatra Božinović.

"Njegov povratak odgovara svima kojima je u interesu bolji život svih ljudi na ovim prostorima, a naročito kada govorimo o Srbima na Kosovu i Metohiji. Grenelovim postavljenjem neće biti zadovoljni svi oni koji to nisu očekivali, a tu pre svega mislim na administraciju u Prištini i Aljbina Kurtija", rekao je Miškeljin za Kosovo onlajn.

Direktorka Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović veruje da je potpuno očekivano da će se Grenel baviti Balkanom budući da on jako dobro poznaje region i zajedno sa Trampom ima više sluha za interese Srbije.

"Čini se da je njegova trenutna funkcija postavljena namerno tako široko da bi mogla da obuhvati tako veliki broj tema. Bilo je za očekivati da će se Grenel baviti i Balkanom, s obzirom na njegovo ogromno iskustvo i s obzirom na to da se on bavio ovim regionom i u međuvremenu. Postavlja se pitanje hoće li Tramp nastaviti tamo gde je stao, ipak je prošlo četiri godine. Tramp je bio jedan od onih koji su razmišljali i o podeli Kosova. Različite ideje će ponovo biti na stolu. Mislim da Trampova administracija i Grenel lično uvek su imali mnogo više sluha za interese Beograda nego što je to bilo kasnije", istakla je ona za TV Prva.