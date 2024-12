"To raspadanje od onog DS koji smo nekada znali je jednostavno postalo normalnost na političkoj sceni. Što se tiče samog predsednika, Srđan Milivojević se više čuo od prethodnog (Zorana Lutovca), bio prisutniji u javnosti i više govorio. Da li će on uspeti da postigne više, pokazaće vreme, jer to ne zavisi samo od njega već i od strukture stranke, infrastrukture, članova, preostalih odbora, njihovog motiva i snage da rade. Sve je to neophodno za dobar rezultat. Jedan čovek ne čini političku partiju", rekao je Lacmanović.