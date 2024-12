- Treba imati u vidu, da mi imamo iskustvo sa sankcijama, znamo otprilike kako to funkcioniše. Ja sam tu saglasan da ništa se ne dešava preko noći. Vi uvek imate neku vrstu politike koja se podupire različitim sredstvima, najpre diplomatskim, a onda ekonomski, gde spadaju i sankcije. Da li je to dobro? Ja mislim da nije, ali je činjenica i to je nešto što, uprkos kritikama, vrlo opravdanim kada je o sankcijama se ipak sprovodi jer je negde i delotvorno. Onda imate i ovaj treći nivo, to je vojni. Govorimo o problemu koji pre svega vide Sjedinjene Američke Države. Za njih je problem sve ono što nije u skladu sa njihovim projektovanim razvojem situacije, događaja. U tom smislu, ni jedna administracija zapravo ne projektuje da u Evropi ili bilo gde imate neku vrstu ponašanja koje je suprotno onome što oni vide kao jedino logično, a to je da ste na strani Zapada. Dakle, ne možete vi da vodite samostalnu i nezavisnu politiku ako ste mala zemlja poput Srbije. To je dakle iz njihove perspektive - dodao je Vuletić.