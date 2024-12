- Ima više razloga, a jedan je taj da ističe ugovor o snabdevanju preko Janafa, to je bila prekretnica. Sa druge strane, na kraju smo Bajdenove administracije koja želi da doprinese pečat, a to je pitanje koje može i sutra da se koristi u kampanji jer je skoro Bajden dao izjavu da Haris ne treba da se povuče iz političkog života, pa verujem da razmišljaju da će četiri godine brzo proći i da žele da imaju razgraničenja, Balkan je jedno od važnih pitanja, pa će sutra moći da kažu da su se zalagali za neke stvari. Ovo je situacija kada odlazeća administracija ostavlja pečat. U svakom slučaju, istina je da je to moglo da se desi i ranije, ali je nedavno došlo do prilagođavanja, gde je nekoliko procenata prebačeno na firmu "Gazprom" koja nije pod sankcijama, pa to jeste bio ustupak, nagomilale su se napetosti, a mi jedan deo informacija i nemamo, možda je to vrsta pritiska na Rusiju, ali i na nas, na određene vrste usklađivanja, pa razni narativi lebde u vazduhu. Pravnički gledano, da vidimo šta će da piše u pismu, kakvi su rokovi, čuli smo ambasadora Hila, sve to treba uzeti u obzir, pa da sačekamo.