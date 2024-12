Izveštaj Amnesti internešela (Amnesty International) u kome se navodi da su policija i BIA u Srbiji koristile softvere za hakovanje novinara i aktivista predstavlja, prema oceni ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, još jedan dodatni pritisak na našu zemlju.

" Nejasna je osnova onoga o čemu oni govore. To verovatno može da bude upereno protiv svih policija i tajnih službi na svetu, jer u vreme kada savremene tehnologije napreduju, svakom normalnom čoveku je nejasno o čemu se ovde radi i na šta se misli ", rekao je on za TV Pink i dodao da tu nije reč o prisluškivanju.

"To su forenzički alati koji isključivo za to služe. Međutim, ovde oni hoće da kažu da, dok se to radi, onda se u telefon ili u neko drugo sredstvo stave neki drugi programi koji bi omogućili da se te osobe dalje prate. To već spada u domen naučne fantastike, odnosno nečega što se može okarakterisati kao napad na bezbednosnu praksu koja postoji u našoj zemlji, za koju još niko nikad nije tvrdio da je baš toliko tehnološki napredna", rekao je Dačić.