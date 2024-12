- Ja bih rekla da je Srbija u stabilnoj situaciji za razliku od mnogih drugih zemalja, pa i u Evropi i u svetu. Ja verujem da postoje određene zemlje i određeni krugovi kojima to smeta, ali Srbija zaista jeste stabilna - rekla je Brnabić gostujući na TV K1, preneo je Tanjug.

- Mi nemamo političku krizu. Da li imamo društvenu krizu ili nemamo? To sad zavisi iz ugla posmatrača. Ja ne mislim ni da imamo društvenu krizu. Ja mislim da ovo što vidimo na fakultetima jeste nešto što bih rekla da je imanentno fakultetima i studentima po prirodi stvari, postoji uvek oko različitih stvari, studentski bunt. Žao mi je što se to ne dešava kroz institucije fakulteta i institucije koje kroz svoje zakone prepoznaje Republika Srbija kao što su studentski parlamenti, kao što je SKONUS. Dakle, kroz institucije, zato što institucije za to postoje. Već se dešava vaninstitucionalno kroz neke takozvane plenume koje naš zakon ne prepoznaje, koje naši fakulteti ne prepoznaju - istakla je predsednica parlamenta.