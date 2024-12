- Svakako da će se tražiti modaliteti da se izbegne ozbiljnija šteta, ali mislim da su ona optimistična predviđanja kako to neće uticati na nas pomalo nerealna. Videli smo da može biti veoma ozbiljna politička poruka ukoliko su sankcije uvedene naftnoj industriji i ako dođe do poteškoća u nabavci nafte. To će postati jedan vrlo jasan signal ekonomiji i privredi, svima koji razmišljaju da investiraju kod nas ili da na naše tržište dođu, da će biti problema. Istovremeno, naftna industrija Srbije učestvuje, čini mi se, sa oko 9% u budžetu Srbije, što je veoma značajno. Ne možemo očekivati da, ako se ostvari takav scenario, prođemo neosetno. Pitanje je samo koliko ćemo uspeti da ublažimo posledice. Sjedinjene Američke Države, posebno imajući u vidu odlazeću administraciju, prave nekad i vrlo ekstremne poteze, ali su istovremeno mnogo toga učinile ne bi li poslale poruku da je Srbija važan partner Vašingtonu, ali, pod određenim uslovima. I kako se ove sankcije dovode u vezu sa mogućnošću da Srbija uvede sankcije Rusiji, tako se time vidi krajnji cilj, da se možda traži od Srbije da se opredeli - rekao je Barac i dodao:

- Istina, često čujemo izjave Kristofera Hila koji kaže da razume poziciju Republike Srbije, čak i kad su nas drugi napadali. Rekao bih da ovo sada nije nešto što automatski briše sve ono što se do sad radilo, ali šalje ružnu sliku ukoliko bismo stvarno došli do uvođenja sankcija NIS-u. Možda, ukoliko ima dovoljno smelosti i pragmatičnosti kod njih, odustanu od te ideje. Jer Srbija se ipak svrstavala, opredelila - više puta postajalo je jasno da smo na evropskom putu, reformska agenda je prihvaćena, i mislim da su naši odnosi sa zapadnim saveznicima prilično dobro definisani. Sve to, naravno, ne isključuje činjenicu da i Amerika i Evropa očekuju od nas neke korake prema sankcionisanju Rusije. Imajući u vidu da danas imamo i tu tematsku sednicu, pretpostavljam da se upravo o ovim stvarima priča, kako postupiti, koji je plan B, kako zaštititi naše ekonomske interese i kako ne izazvati političke potrese. Jer, u krajnjoj liniji, sankcije NIS-u nisu samo potez prema samoj kompaniji, nego i jedna vrsta poruke o sveukupnim odnosima. Ako bude došlo do tog najlošijeg scenarija, onda ćemo morati da odgovorimo na pravi način i da, koliko god je moguće, zaštitimo i naše tržište i građane.