- Ne znam da li je to preokret i ne mogu narodu da govorim da li su to stvari važnije nego što jesu ali neću ni da potcenjujem zato bih voleo da vlada formira tim za sankcije koje će Amerikanci da uvedu NIS-u, kazao je Vučić dodajući da to treba da bude širi tim a na njemu kako je rekao Miloš (Vučević).