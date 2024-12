- U subotu ili nedelju izaći ćemo s konačnim merama kako će sve to izgledati za stanove za mlade, a posle Božića biće sve spremno za Skupštinu. Kad se to završi u Skupštini, od 1. marta možemo da krenemo s kompletnim merama, meni je važno da to bude za ljude od 20 do 35 godina, a možda produžimo i do 40. godine jer ima ljudi sa 36 i više koji još žive kod roditelja, kazao je Vučić naglasivši da je od svega što je pomenuo u svom nedavnom obraćanju jedino to izazvalo najveću i ogromnu pažnju među običnim ljudima i da za ove mere države vlada veliko interesovanje koje se ne smanjuje.