Na konferenciji u Beogradu " NATO i partneri 2024: Poverenjem do trajnog mira" poručeno je da Srbija i NATO imaju veoma razvijenu saradnju zasnovanu na uzajamnom poštovanju i razumevanju.

Italijanski brigadni general Pjerluiđi Lodola preuzeo je dužnost šefa NATO vojne kancelarije za vezu u Beogradu od italijanskog brigadnog generala Đampjera Romana, koji se u srdačnom tonu oprostio od svoje dosadašnje funkcije. Romano je naglasio da Srbija određuje stepen saradnje sa NATO-om i ukazao na to da učestvuje u više od 600 aktivnosti koje nudi program Alijanse Partnerstvo za mir.

„NATO u potpunosti poštuje srpsku politiku vojne neutralnosti, ali to nas ne sprečava da činimo dobre stvari. Na Srbiji je da odluči koji nivo partnerstva sa NATO-om želi, mi ćemo to poštovati kao i do sada,“ rekao je Romano i dodao da su NATO programi obuke među najvažnijim aspektima saradnje, jer srpski vojnici kroz njih stiču veštine i vojno iskustvo.