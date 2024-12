Slušaj vest

Predsednik Aleksandar Vučić pozvao je na sednici Vlade Srbije da se formira tim za pregovore u vezi sa najavljenim američkim sankcijama koje bi mogle biti uvedene Naftnoj industriji Srbije (NIS). Za vođu tog tima predložio je premijera Miloša Vučevića, istakavši da Srbija ne sme da ostane bez nafte niti da olako troši strateške rezerve. Vučić je naglasio da ne sme biti situacije u kojoj neko pregovara samostalno i bez jasnih ovlašćenja, te da država mora imati jasan i jedinstven pristup u kontaktima sa „Gaspromom“ i drugim ključnim partnerima. Takođe je zamolio članove Vlade da ubrzaju završetak što većeg broja infrastrukturnih projekata, ističući značaj ekonomske stabilnosti i snabdevenosti zemlje energentima.

U jutarnjem programu, gde su gosti bili Zoran Anđelković, direktor Pošte Srbije, i prof. dr Mhajlo Rabrenović, ekonomista, bilo je reči o mogućim posledicama američkih sankcija i o načinima na koje Srbija može očuvati svoj suverenitet i ekonomske interese. Sagovornici su naglasili važnost strateškog planiranja, uključivanja stručnog i državnog vrha u pregovore, kao i potrebu da se pažljivo čita „sitna slova“ u međunarodnim energetskim sporazumima.

10:35 "NEZAVIDNA SITUACIJA ZA SRBIJU?" Stručnjaci: Trpimo posledice pogoršanih odnosa između velikih sila, potreban nam je dobar pregovarački tim Izvor: Kurir televizija

Zoran Anđelković je istakao:

- Znate, suština je uvek u "sitnim slovima" - u onome što piše između redova. Često, kada ne čitamo pažljivo sve odredbe, dolazi do velikih razlika u krajnjoj ceni, kao što reče predsednik, od 100-200 miliona evra. To je kao kada ljudi kod nas ne čitaju pažljivo ugovore sa bankama, pa posle ispadne da su kamate i troškovi mnogo veći nego što su očekivali. Slična je situacija i ovde. Kada ugovorite određenu količinu energenata, ako je ne povučete u potpunosti, plaćaćete penale ili nadoknade, kao da ste je potrošili. To predstavlja veliki problem i zato je važno pažljivo i stručno pregovarati. Reč je o strateškim resursima poput gasa i nafte, koji su vitalni za privredu. Kad predsednik traži da premijer Vučević predvodi tim za pregovore, time pokazuje ozbiljnost države. Takvi poslovi zahtevaju najviše autoritete, jer time se i strana sa kojom pregovarate upozorava da radite na visokom nivou. Tim treba da bude interdisciplinaran, da ima ljude koji su stručni i dobro povezani sa obe strane - i sa američkom i sa ruskom, kako bi se sve opcije razmotrile - rekao je Anđelković i dodao:

Kurir Televizija

- Jednostavno, ne smemo čekati da Vašington donese konačnu odluku o sankcijama. Moramo na vreme reagovati, jer ako Amerikanci uvedu sankcije i dođe do blokade naftovoda iz Hrvatske, imaćemo veliku štetu. Treba unapred naći rešenja i alternative, možda unaprediti gasovodne veze sa Mađarskom, diversifikovati izvore snabdevanja i obezbediti stabilnost u snadbevanju energentima.

Prof. dr Mhajlo Rabrenović naglašava geopolitički aspekt i potrebu za strateškim pristupom:

- To je zaista nezavidna situacija za Srbiju, i to ne našom krivicom. Jednostavno, trpimo posledice pogoršanih odnosa između velikih sila. Kada govorimo o najavi sankcija našoj naftnoj industriji, njihovi uzroci su geopolitičke prirode i vezani su za rivalitet velikih sila na Balkanu, fenomen koji posmatramo već stotinama godina. Posledice po građane i privredu mogle bi biti vrlo loše. Ukoliko bi, recimo, Hrvati, kao članica Evropske unije i NATO-a, "zavrnuli slavinu" na Janaf-u, suočili bismo se sa ozbiljnim problemima u snabdevanju naftom. To bi se negativno odrazilo na tržište, cene bi skočile, a nije lako brzo obezbediti alternativne izvore i transport nafte bez tog naftovoda. Dodatan problem je što smo tek počeli da gradimo naftovod preko Mađarske, ali to će potrajati - rekao je Rabrenović i dodao:

Kurir Televizija

- U tom smislu je dobra ideja formirati tim koji će pregovarati i sa ruskom i sa američkom stranom. Ozbiljne države se oslanjaju na strateško upravljanje, analiziraju ključne pojave i prilagođavaju se na vreme. Takođe, u tim pregovorima treba voditi računa o tome ko učestvuje. Na primer, gospodin Bajatović je iskusno lice, ali on je percipiran kao "ruski element" u ovom odnosu. Srbija, međutim, mora da gleda sopstveni interes i da unapredi funkcionisanje svojih preduzeća. Na primer, ako vidimo da negde ima prilike za nove potrošače gasa, ne treba da nas birokratija usporava, već da se učini korak više i proširi gasna mreža. Dakle, ovo predstavlja ozbiljnu pretnju i treba se organizovati na vreme. Neki možda računaju da će s novom američkom administracijom doći i blaži tretman, ali to je neizvesno. Mi imamo zalihe za samo nekoliko meseci i moramo odmah reagovati. Ukoliko dođe do najnepovoljnijeg scenarija, imaćemo haos na tržištu i visoke cene. Zato je najbolje što pre i što mudrije pristupiti pregovorima i traženju kompromisa. Na kraju, i odnos sa Rusijom, kao i naša odluka da ne uvedemo sankcije Rusiji, bili su izraz prijateljstva. Sada se postavlja pitanje: da li će nam se to prijateljstvo isplatiti i da li će se ruska strana poneti korektno i pomoći u prilagođavanju situaciji kako bismo izbegli najgore posledice? To je sada test za obe strane i za ovaj tim koji treba da formira premijer Vučević.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs