- Normalizacija odnosa Beograda i Prištine, posebno onima koji žive na teritoriji Kosova i Metohije, znak je da će moći da unaprede svoj život i da će moći da ostanu tu da žive. Ne treba nipodaštavati dijalog. Što se tiče napada na Srbe na teritoriji KiM, Evropska unija je takva da osuđuje svaki od tih napada , kao što ih osuđuje i Srbija. Ne može se intervenisati dole na bilo koji način, te je ovo taj najveći politički pritisak. Treba biti iskren. Naša pozicija je jaka kada se zahteva zajednica srpskih opština i podrška Evropske unije je tu prisutna. To stoji kao obaveza Prištine, a time bi ste barem jedan deo života naše zajednice na KiM rešili - rekao je on, te dodao:

- Evropska unija je zajednica suverenih država, to se pokazuje na tome što svaka od članica može samostalno da donosi odluke što se tiče proširenja i sličnog. Evropska unija se ne raspada, lako je to da se kaže. Treba biti mnogo ozbiljniji, to su velike države, a tamo se ništa ne raspada. Srbija ima jasan pravac ka Evropskoj uniji, to je nacionalni interes ove zemlje i mislim da o tome treba govoriti.