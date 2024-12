"Iz svojih kontakata i naših obaveštajnih agencija, očekujemo da u narednim danima Kurtijev režim pokuša da proglasi Srbe krivim (za napad na kanal Ibar-Lepenac) bez ikakvih ozbiljnih materijalnih dokaza. Smisao i cilj je da na svaki način pokušaju da zabrane učešće Srpskoj listi na predstojećim izborima, zato što će to biti podržano, pre svega, od strane odlazeće administracije SAD, zato što oni vrše ogroman pritisak i na zemlje članice EU da krenu sa ukidanjem mera protiv Prištine. I to traže, pre svega, da bi omogućili Kurtiju još jednu pobedu i nastavili da onemogućavaju srpski opstanak na KiM", rekao je Vučić.

"Signali koje Priština dobija jesu da se to ne radi jer je to čin eskalacije. Međutim, u poslednjih nekoliko godina znamo da je bilo zatezanja i popuštanja. Ključ je u odgovoru da li će se Kurti odlučiti za legitimizaciju srpske zajednice ili nastaviti s radikalnim koracima. Teško je dati tačnu prognozu jer šansa za obe opcije je pola-pola", kazao je on za Kosovo onlajn.