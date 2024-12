Vučić: Klaster 3 krajem januara, najkasnije početkom februara

"Dobili smo zeleno svetlo od EU"

"Ispunili smo sve zahteve studenata"

- Mogu da rade šta god hoće. Ako oni ne razmišljaju o tome kad će da polože ispite i ispune svoje obaveze, što bi to mene zanimalo. Tražili su nešto, mi smo ispunili sve zahteve koje su tražili, naknadne zahteve ne ispunjavamo, tako da - oni svoj posao, mi svoj i to je to - rekao je.

- Nema ništa od tehničke vlade, to zavisi samo od mene, ni od koga drugog, niko drugi ne može da odredi mandatara, nema ništa od prelazne vlade. Pusti snovi, od onoga koji se nekad zaklinjao Rusiji na vernost, pa se preselio kod vanzemaljaca, u njihove vrednosti veruje najviše. To tako ide kod nas u Srbiji s vremena na vreme. Ako oni misle da uvedu diktaturu, i to je okej, samo neka vide da li može i kako im to ide - rekao je.