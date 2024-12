Slušaj vest

U Briselu je održana nova runda dijaloga Beograda i Prištine, nakon skoro dva meseca pauze. Sastanci su uključivali bilateralne razgovore glavnih pregovarača, Petra Petkovića i Besnika Bisljimija, sa specijalnim izaslanikom EU Miroslavom Lajčakom, kao i trilateralni sastanak svih strana.

Glavna tema bila je sprovođenje Deklaracije o nestalim licima iz 2023. godine, uz dogovor o formiranju Zajedničke komisije koja će podržati rad Međunarodnog komiteta Crvenog krsta. Postignuti dogovori istaknuti su kao važan korak ka rešavanju humanitarnih pitanja.

Gosti "Usijanja" koji su analizirali ove sastanke bili su Dušan Janjić, Forum za etničke odnose, Demo Beriša, Matica Albanaca u Srbiji i dr Rajko Petrović, Institut za evropske studije.

Janjić je diskutovao o tome šta možemo da očekujemo nakon sastanaka u Briselu:

- Po ovome što slušamo, još nije počela nova politika, tako da za sada birokratija vodi reč. Sa ovog susreta, radne večere, čućemo o Kosovu ono što smo i slušali, da nije napravljen napredak. Suštinski je napravljen ozbiljan nazadak u mandatu Lajčaka, dakle bežanje od realnosti. Najbolje stanje o dijalogu definišu zapravo Petković i Bisljimi. Što se tiče samog dogovora, koji je mogao da se sprovede i ranije, nikada nije bilo osporavanja, bilo je tehničkih problema koji su politizovani oko nestalih, oko vrlo važne teme, uvek se nađe ljudski važna tema da se politizuje. Nije to iznenađenje, jer sama EU i nova ekipa, tek moraju da definišu sebe. EU će imati velike probleme, pogledajte Francusku i Nemačku, ali i mi sa njima koliko smo vezani, a jesmo za ovaj format dijaloga, da nađe neku novu politiku i da sebe usaglasi sa novom situacijom, ne samo u Americi, već i u svetu, odnosno sa novom pozicijom Rusije i Kine.

Beriša je odgonetnuo da li može doći do veće eksalacije u ovom trenutku, s obzirom na diverzantskog napada na kanal Ibar-Lepenac:

- Kurti je to dobro pripremio, a nije sam to smislio, a kada je izazvan taj incident, to je bila situacija koja je dobro smišljena, samo što su se deca malo preigrala. Na tom kanalu postoje kamere, video nadzor koji kontroliše taj kanal, a zanimljivo je da je taj sistem dva dana ranije prestao da radi, a kontroliše ga tzv. kosovska policija. Srbi nikada sebi ne bi pucali u vodi tako što bi oštetili kanal Ibar-Lepenac na drugom ili osmom kilometru. Kurti ulazi agresivno u izbore da bi produžio svoj mandat, znamo šta je učinio kada su bili američki izbori i koliko su albanska dijaspora, ali i Kurti, podržali Kamalu Haris.

Petrović se nadovezao i spomenuo da li Srbija može imati posledice:

- Srbija može imati određene posledice jedino ako deo međunarodne zajednice koji je privržen Kurtiju vidi za shodno da to iskoristi kao neki faktor ucenjivanja ili pritiska na našu zemlju. Kada je reč o Srbima na severu Kosova, jasno je da će ovo režimu Kurtija služiti kao dodatni pritisak na njih da se iseljavaju, što je njemu i cilj, da njegove bezbednosne snage budu tamo prebačene, ali sve u funkciji da se tim prostorom ovlada i svim tamošnjim institucijama.

Petrović je komentarisao to što je ostalo mesec dana do inauguracije Donalda Trampa i da li će to uticati na Kosovo:

- Mislim da se u tih mesec dana ništa bitnije neće desiti, ali dugoročno posmatrano, mislim da će i u narednih četiri godine SAD sprovoditi svoju spoljnu politiku kao i do sada. Nikada nisam imao zablude da će Tramp doneti neku značajniju promenu. Meni se čini po kadrovima koje je on odabrao i strateškim ciljevima, da će on hteti da sva žarišta, a koje SAD vidi kao problematične, on pokušati da reši što je brže moguće. Mislim da je tu i naš prostor i da će Vašington insistirati na normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Sećamo se da je Trampov mandat, po nas, završen potpisivanje Vašingtonskog sporazuma, to je bio septembar 2020. godine. U njemu smo jasno videli kakva je strateška vizija SAD, jedino je pozitivno bilo da su predviđena ekonomska ulaganja, što je potrebno zbog trgovine i komunikacije. Tu postoji i druga dimenzija, a to je činjenica da Kosovo u celini nisu prioriteti SAD, ali i ceo Balkan. Nekada su SAD imenovale ljudi isključivo za probleme za Balkane, a sada se naglašavaju Venecuela, Sirija i tako neke druge zemlje.

