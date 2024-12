- Nema ništa od tehničke vlade, to zavisi samo od mene, ni od koga drugog, niko drugi ne može da odredi mandatara, nema ništa od prelazne vlade.Možda mogu da izvrše državni udar, ali to su pusti snovi, od onoga koji se nekad zaklinjao Rusiji na vernost, pa se preselio kod vanzemaljaca, u njihove vrednosti veruje najviše. To tako ide kod nas u Srbiji s vremena na vreme. Ako oni misle da uvedu diktaturu, i to je okej, samo neka vide da li može i kako im to ide - rekao je i dodao: