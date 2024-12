„ Ako treba da budem iskrena onda bih rekla da sam apsolutno nezadovoljna tretmanom od strane pojedinih članica EU. Ako me pitaju koji je razlog, to je što nema napretka po pitanju ukidanja mera. One su i dalje na snazi, a na osnovu nacrta zaključaka neće biti ukinute tokom decembra“, kazala je novinarima Osmani.