- A i da se sutra održe isti bi bio odnos snaga u Skupštini Srbije i u Nemanjinoj ulici i isti bi bio stanovnik Andrićevog venca. Ne treba gubiti ni vreme ni pare, a to što je nekome na pamet pala neka tehnička vlada i slično, neka sanjaju i dalje. Građani Srbije i to ubedljiva većina građana Srbije, apsolutno podržava Aleksandra Vučića i aktuelnu vlast. I nije to samo napad na Vučića i jaku Srbiju, to je napad i na slobodarsku Evropu. 3B, Beograd, Budimpešta i Bratislava su stubovi slobodarske Evrope i zato neko hoće da ruši Aleksandra Vučića, Viktora Orbana i Roberta Fica i ništa nije slučajno. Predsedniče Vučiću, imaš punu podršku Jedinstvene Srbije, a i ogromne većine građana Srbije. Ostavka ne dolazi u obzir - saopštila je Informativna služba Jedinstvene Srbije