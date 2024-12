„ Nadam se da ćemo imati novo ime i čoveka koji će se time baviti. Pitali ste me da li je oživeo dijalog, za nas on nikad nije ni prestao. Problem je što Priština ne želi da razgovara i na terenu gazi Briselski sporazum i sve ostale sporazume. Smeju se međunarodnoj zajednici i svima koji učestvuju u dijalogu. Ali, nadam se boljim vremenima. Bolje je hiljadu dana pregovarati, nego jedan dan ratovati “, naglasio je Petković.

Tokom dijaloga je dogovoreno i formiranje komisije za nestala lica što mnogi vide kao pomak, a Petković kaže da je to poslednji korak i da sada dolazi do konkretnog rada.

„To je zasluga Beograda. Pre godinu dana usvojili smo Visoku deklaraciju o nestalima i podržali radnu grupu koja je glavni mehanizam za rad u tom polju i pod pokroviteljstvom je UN i Crvenog krsta. Do sada su otkrili 1.800 nestalih i nadamo se da ćemo naći još 1.500 nestalih. Priština želi da monopolizuje to pitanje, beži od te teme, neće da otvori arhive OVK i neće da krene sa iskopavanjima na još devet lokacija, a sva mesta koja je Priština tražila da budu istražena su i istražena. Cilj nam je da porodice nestalih nađu svoj mir. Sve te porodice imaju jedan cilj, a to je da dostojno sahrane svoje najmilije i da pravda bude zadovoljena. Nadam se da će polovinom januara biti osnovana zajednička komisija“, kazao je Petković.