- Oni znaju da Srbija ima dobru ekonomiju, mi smo druga najbrže rastuća ekonomija u Evropi. Sledeće godine ćemo mi verovatno biti najbrže rastuća ekonomija, ako ostvarimo sve što je potrebno. To su za nas važne stvari, i zato gledamo da napravimo najbolji mogući investicioni ambijent. Čekamo da vidimo šta će administracija predsednika Trampa da uradi, šta će uraditi u odnosima sa Kinom, sa EU, a ako doprinese zaustavljanju rata u Ukrajini to bi psihološki podiglo sve - naglasio je on.

- Video sam da je Milivojević rekao da mi neće dozvoliti da pobegnem iz zemlje. Interesantno, kao Asad ću da pobegnem... Postoje trenuci i momenti u istoriji, kada zbog različitih događaja dođe do isplivavanja na površinu najgoreg taloga i mulja. Kao kada neko nevreme, jezivi vetar uskovitla sve u nekoj močvari, i talog i mulj isplivaju na površinu. Tako najgori lopovi i kriminalci, poput Ješića, Đilasa, Aleksića, Milivojevića i ostalih, dođu trenuci kada misle da je vreme da budu na površini - kazao je on.

- Podigao sam Srbiju do tih granica da oni neće moći da kreče linije na putevima koje smo izgradili - kazao je on.

- Mi dobijamo podršku sve više, posebno za Ekspo. Iz SAD smo dobili potvrdu da se spremaju za učešće, iz Rusije, iz Kine. Nadamo se da će iz Afrike biti više od 40 zemalja. To će biti neverovatan uspeh, da imamo preko 65 odsto azijskih zemalja da dovedemo, isto i iz Latinske Amerike. Tako da se mnogo radujem tome, samo da mi stignemo sve to da uradimo i napravimo. A onda će neko drugi to da otvori, da se pohvali našim radom, a ja ću biti najsrećniji da to gledam na televiziji - zaključio je predsednik.