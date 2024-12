Direktor Kancelarije za IT i eUpravu dr Mihailo Jovanović oglasio se povodom medijskih navoda da bi u naredna tri meseca predsednik Srbije Aleksandar Vučić mogao da podnese ostavku, i istakao da smo zahvalujući predsedniku i Srpskoj naprednoj stranci postali zemlja stabilnosti, ekonomskog rasta i međunarodnog ugleda.

- Stoga ga pozivam da to nikako ne čini, jer bi to automatski značilo povratak u onu Srbiju od pre 12 godina, Srbiju koja je bila rekorder u stopi nezaposlenosti i sa najnižom prosečnom platom u regionu, čiji su građani živeli na rubu egzistencije. Upravo zato je danas važno da se podsetimo šta je sve urađeno u vreme vlasti Aleksandra Vučića. Srbija je danas zemlja koja iz godine u godinu beleži rekordne iznose direktnih stranih investicija, u poslednjih 12 godina IKT predstavlja najunosniju izvoznu granu sa godišnjim rastom od 20%. Srbija je danas poštovana i na istoku i na zapadu, upravo zbog principijelne politike koju vodi Aleksandar Vučić. Njegov odlazak bi vratio Srbiju u ona vremena kada su vlade pravili tajkuni i strani ambasadori, a državni budžet ponovo bio plen za one koji su Srbiju već jednom uništili.