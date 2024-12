Slušaj vest

Gost emisije Direktno sa Minjom Miletić bio je advokat i poslanik Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije Vladimir Đukanović. Autorka je pokušala da na crveno slovo, slavu Svetog Nikole, napravi politički dijalog, ali su izostali predstavnici opozicije.

Euronews Srbija pozvao je Miroslava Aleksića, Srđana Milivojevića, Draganu Rakić, Radomira Lazovića, Pavla Grbovića, Zdravka Ponoša, Miloša Jovanovića i Boru Novakovića. Neki su imali slavu, neki su rekli da ne mogu da dođu, dok neki nisu želeli da gostuju sa Đukanovićem u studiju.



"Niste jedina televizija koja ima tu muku. Koja god televizija je pokušala da organizuje tu vrstu debate, oni nisu želeli da dođu. Uvek su imali izgovor. Zašto? Zato što oni idu uglavnom na ove medije gde isključivo imaju servirana pitanja. Oni ne žele dijalog, posebno sada u poslednje vreme, ne žele nikakav razgovor. Oni imaju čak i zabranu od svog predsednika, gospodina Đilasa, da gostuje negde", rekao je sagovornik.

Vladimir Đukanović Foto: Printskrin/Euronews

"Ovako možete da izmišljate, da odete na vaše te medije i da pričate šta hoćete, tu vam je sve servirano, ali kad treba da se suočite sa argumentacijom i kad vam neko oponira, onda ne znaju baš da se snađu. Oni ne žele dijalog iz jednog razloga, jer su krenuli na sve ili ništa. Sve ili ništa znači - ne, mi nemamo s njima šta da pričamo, baš nas briga što su oni većinski deo Srbije, mi idemo da sprovedemo revoluciju. Poenta je da sprovedemo revoluciju i u tom revolucionarnom zanosu nama nikakve debate nisu potrebne", istakao je Đukanović.

Ocenio je da u Srbiji ne postoji politička kriza i da ga ne brinu blokade fakulteta.

"Što se tiče samih fakulteta, univerziteta, čitavog univerziteta, šta god. Studiranje nije obavezno. Nećete da studirate. Vašim profesorima to ne smeta. Molim lepo, bojkotujte fakultet, blokade imajte do mile volje. Ako hoćete, ugasite te fakultete. Baš me briga".

Dodao je da nemamo studentski protest, jer se "ogromna većina studenata prosto ne slaže s ovim".

"Vi imate ovde jednu manjinu, ekstremnu manjinu ekstremista, pre svega levičarske orijentacije, anarhista kojekakvih, koji čak sad i zaobilaze i studentski parlament, koji je, ajde, kažemo, jedno telo za koje su se studenti borili godinama unazad. Oni sad zaobilaze i studentski parlament. Napravili su svoj plenum, kao da ono, Savez komunista, znate. Imaju svoj plenum, plenum, šta odlučuje, to će tako biti. I onda oni upadaju agresivno, kao teroristi, bukvalno na fakultete, agresivno nastupaju prema profesorima, asistentima, agresivno nastupaju prema studentima koji hoće da uče, i ljudi se sklanjaju, neće sa ludacima da, bukvalno sa ludacima, neće da imaju posla, i onda oni tako zauzmu fakultet i tu blokiraju.

Ako to većini, odnosno profesora i ne znam koga, stvarno ne smeta, ako vi, gospodo, dopuštate da ekstremna manjina remeti vaš posao, i vi studenti koji ste većina, želite da polažete ispite, ali ne smete da se suprotstavite tim ljudima koji to rade, molim lepo nek vam blokiraju. Država se, prstom neće mrdnuti. Možete da blokirate narednih pet godina, ako hoćete. Uopšte nas to ne zanima. Slobodno blokirajte. Ako mislite da treba tako da uništite fakultet, univerzitet, to je vaša stvar".

Ono što je opasno, rekao je Đukanović, to je blokada škola. Na pitanje šta je sporno ako studenti insistiraju na slučaju pada nadstrešnice u Novom Sadu, Đukanović odgovara da smo imali političku odgovornost, jer su određeni ministri podneli ostavke.

"Imamo i krivičnu odgovornost, pohapšeno je onoliko ljudi, tužilaštvo u Novom Sadu radi svoj posao. Šta hoćete? Hoćete kao 1946. godine ili kao kad su upali 1944. u Beograd, pa neko kaže da je sarađivao, kolaboracionista bio sa nacistima. Uperiš prst u čoveka i onda streljaju ljude. Hoćete to da radimo? Hoćete da se vratimo u taj period? Da li ste vi ljudi normalni? Da li vi razmišljate šta pričate? Drugo, ja vas pitam, evo sad posle toliko vremena, vi znate koji su njihovi zahtevi? Ja nemam pojma.

Foto: Printskrin/Euronews

On (predsednik Srbije) im je ispunio ono prvo što su tražili. Odjednom sad idu neki novi... Tu niko nema pojma za šta su oni. Ja vas sad pitam, znate li vi te nove zahteve? Šta oni sad hoće? Tu niko nema pojma. A videli ste čak i onu anketu među studentima da oni kao nešto bojkotuju i da su ih pitali, znate li vi zašto vi ovde bojkotujete, zašto ne idete? Nemaju pojma, nemaju predstavu. I sad, šta država treba da radi? Da svaki put, šta god vama padne na pamet, recimo, ne znam, nije vam zavrnuta sijalica u hodniku i da idete da blokirate fakultete, pa čekajte, na šta to liči?"

Tvrdi da su kolovođe studentskih protesta mahom partijski aktivisti.

"Od njih 18 koordinatora ovde u Beogradu, svih 18 su članovi stranaka ili neke nevladine organizacije. To su sve politički aktivisti. Ako vi, gospodo, na fakultetima dozvoljavate da vam politički aktivisti vode protest, ja ne znam šta da vam kažem, ne pada nam na pamet da šaljemo policiju tamo. Cilj njihov jeste da isprovociraju reakciju i sukob, i da onda njih neko udari, ili da policija nekoga hapsi, ili da ne zna šta radi, i onda oni da šalju sliku u svet kako ovde je strašna Vučićeva diktatura, imamo pretorijansku gardu Vučića, poslao policiju na studente. Nećemo to da radimo. Taj jadac znamo".

Govoreći o uličnim protestima i blokadama saobraćaja, Đukanović je rekao da je narod kivan jer vidi da manjina maltretira celu državu.



"Mi smo sinoć imali sastanak mesnog odbora. Jednog običnog mesnog odbora na opštinskom odboru Palilula, u Borči. 500 ljudi je bilo. 500 ljudi na jednom mesnom odboru. Možda zamislite kad se to događa, kad su ljudi totalno kivni, kad su besni, kad više ne znaju šta da rade od muke, jer vide da jedna ekstremna manjina maltretira celu državu. Ali pošto mi znamo za jadac, cela poenta priče je da se navuče država da ekstremno reaguje ili da radikalnije reaguje, da se tu policija umeša i onda oni šalju slike, evo kako nas tuku jadni mi i slično. E, ne pada na pamet da to radimo".

"Nemate pravo da decu izvodite na ulicu"



Problem su, kako kaže, osnovne škole, i pojedini direktori, "koji mrtvi, hladni, insistiraju na tome da se deca izvode na ulicu da protestuju".

"Dete ima pravo da ima svoj stav, ali nemaš ti pravo da dete izvodiš na politički skup. Posebno ne bez saglasnosti roditelja. To je nešto što je nedopustivo. Naš spot predizborni je morao da bude izbačen zato što je dete čekalo svog oca dok je već išao spot, pa između ostalog ispalo da kao dete podržava Srpsku naprednu stranku. Mi smo morali spot u predizbornoj kampanji da sklonimo, jer su oni intervenisali. Oni ovde decu izbacuju na ulicu da protestuju. Jeste li vi bre ljudi normalni? Svaki nastavnik koji je to uradio, direktor škole koji je to uradio, mora da odgovara, disciplinski, krivično, kako god".

Nemate pravo nijedno dete da izvučete iz učionice i da vodite na neki skup, to ne smete da radite, poručio je poslanik SNS-a.

"Njima sa studentima nije baš uspelo. Mali broj studenata se odaziva na ove njihove proteste. Vidimo, to su ti, uglavnom, neki ekstremisti, levičari... jedna grupacija koja nije masu uspela da podbuni. I sad njima je ostalo ono što sam rekao, idu na sve ili ništa. Ajde da pređemo na srednje škole i osnovne škole. I to su hteli u narednih nedelju dana da rade. E sad ih je ovo, što se dogodilo, raspust, verovatno prevarilo i oni su u potpunoj panici.

Vidite izjave Marinike Tepić, onda Mirana Pogačara. Oni se žale što je država dala taj raspust, jer eto, Bože moj, bila bi sveopšta pobuna. Ooni priznaju da su hteli da zloupotrebe decu za njihove političke svrhe. Sram ih bilo jedno i drugo. Pa za to mora da se odgovara politički, kako god hoćete, za takve skandalozne izjave što ste davali. Vi priznajete da ste hteli da zloupotrebljavate maloletnu decu za vaše političke prljave poslove. Sram vas bilo".

"Ne bi bilo dobro da Vučić podnese ostavku"



Đukanović se osvrnuo na informaciju koju su preneli pojedini mediji da bi predsednik Srbije Aleksandar Vučić u naredna tri meseca mogao da podnese ostavku.

"To bih mogao da razumem iz mnogo razloga. Ne samo zbog ovoga što vi rade po ulicama, to više manje nego iz drugih nekih razloga. Naravno, ne bi bilo dobro po zemlji. Ako vi imate unutar same stranke, ne govorim ovde o članstvu, naše članstvo to su divni ljudi. Ljudi spremni da se bore, spremni bukvalno kao vojska da urade sve za stranku, sve što je potrebno", rekao je Đukanović i dodao:

"Ako vi imate u samom tom predsedništvu medijski ovako pet, 10, možda 15 ljudi, a predsedništvo ima 100 članova, koji su spremni da se bore i pokazuju želju da se bore, a svi ostali ćute, a ministri su ili baš ih briga, da ne pričam o koalicionim partnerima. Izvinite, sve vas taj Vučić vuče na svoj grbači. Da njega nema, vi ne biste postojali, ne bi niko od nas postojao, da se ne lažemo. Znači, da njega nema, vi bi mogli da se slikate sa vašim ministarskim mestima. I vi se ne udostojite da izađete na televiziju i da ga negde odbranite, da mu odbranite napade na porodicu, da mu odbranite porodicu, šta god, nego sedite tako baš vas briga, kalkulišete, neki od vas bez blama daju informacije, lažne, naravno, ili u dogovoru sa opozicijom ili opozicionim medijima".