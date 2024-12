On kaže da je opoziciji očajnički potreban incident i tuča, i da se na snimku jasno vidi da je Đilas napadao ljude koji su lepili nalepnice.

- Pazite do koje granice to ludilo ide. Političar, funkcioner, a smeta mu kada mu napišu "Đilas lopov". Pa čekajte nama svaki dan pišete da smo ubice, da imamo krvave ruke. Jel izašao neki funkcioner da tuče vaše aktiviste. Mrtav hladan je izašao i napao ljude. A ovi ljudi čak pokušavaju da ga smire. Ne, on je prvi udario tamo prisutne, i kada se desio incident dobio je ćušku. Onda je otrčao u Urgentni centar - kazao je Đukanović.