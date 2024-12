- Ovu konferenciju smo sazvali kako bi ljudi u našoj zemlji saznali šta se tačno desilo sinoć oko pola jedan ujutru u Vojvode Stepe. I po ko zna koji put videli kako to oni rade, kako to najveći nasilnik Dragan Đilas zamišlja da izgleda naša država i društvo - rekao je Petrović.

On ističe da je to bila jedna od najnormalnijih akcija koje sprovodi omladina SNS, a da se na kraju pretvorila u "krvnički obračun sa totalnim idiotom Draganom Đilasom".

- Tukli su decu koja ima između 18 i 20 godina. Dok je naša omladina mirno stajala na ulici i lepila plakate, Dragan Đilas i ta njegova baraba od telohranitelja su se odjedanput pojavili u Vojvode Stepe. On sa njegovim skupocenim džipom, i još jedan auto. Došli su ciljno, pošto je iz kola izašla i devojka sa upaljenom kamerom, da snima sve što se dešava. I odmah su njih dvojica počeli da kidišu na našu omladinu, pretili da će im odrubiti glave... A onda im nije bilo dovoljno ni to, već su počeli iz sve snage da biju omladinu - kazao je on.

- Nikoga nisu provocirali, radili su svoj stranački posao. A to se desilo samo zato što se Draganu Đilasu nije svidelo to što oni lepe. A lepe "Đilas lopov". A šta tu nije istina, kada cela naša država zna da je Dragan Đilas najveći lopov. Koji je uništio i upropastio kako Beograd, tako i Srbiju. Nego su mislili, s obzirom da sam ja tamo bio najstariji, da će naša omladina da se uplaši i pobegne. Niko se ne plaši Đilasa i njegovih batinaša, nismo ga se plašili ni kada smo bili opozicija, a on bio svemoćan, ne plašimo ga se ni sada - ističe on.