- I to je verovatno ok. I nismo videli da se Vučić fizički obračunava sa bilo kime. Da nekoga vređa... Upravo suprotno. Kada su se mladi ljudi koji se ne slažu sa njime, okupili ispred predsedništva, izašao da ih pozdravi. Izašao je i u susret zahtevima studenata. Četiri zahteva, četiri je ispunio. Pustio je danima da se jave neke druge nadležne institucije, a pošto se niko nije javio on je izašao u susret i ispunio sve - rekla je ona.

- U skupocenom džipu je krstario da vidi ko se drznuo da kaže da je on lopov. Iako cela Srbija zna da je on lopov. Potpuno je u redu da se piše Vučiću-ubico, Vučiću-pederu, da se snimaju snimci... To je u redu, to je demokratija? Ali ne sme mladi čovek da kaže Đilase lopove, pošto će Đilas da dođe u svom džipu, i sam će da se obračunava sa njima i da ih bije.