- Kada je zaustavio svoj čuveni automobil od 100 hiljada evra, zajedno sa telohraniteljem i jednom devojkom, istog momenta su izašli i pretili toj deci od 18 do 20 godina. Ni to im nije bilo dovoljno, prvi je Dragan Đilas udario mene, a onda je taj buzdovan, jer Đilas nije bio dovoljno hrabar, udario ostalu decu. Mislili su da ih se neko plaši, nismo ih se plašili ni kada je Dragan bio na vlasti. Nikada nismo dirali i pominjali njegovu decu, a on to danas radi sa decom predsednika Aleksandra Vučića.