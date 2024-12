Slušaj vest

Predsednik Vlade Miloš Vučević na konferenciji za medije poručio je da je šokiran napadom Dragana Đilasa na mlade aktiviste SNS.

- Neverovatno je da predsednik jedne stranke, nekadašnji gradonačelnik Beograda, radi ono što je uradio Dragan Đilas. To je deo stranačkog aktivizma, da se lepe plakati i nalepnice, to rade sve stranke. Neverovatno je da neko ko sebe predstavlja kao lidera opozicije vrši nasilje i napada omladinu sa svojim obezbeđenjem - rekao je on.

Kaže da je Đilas pokazao pravo lice, i zapitao šta sada treba da urade oni koje već mesecima zovu ubicama.

- Prave od nas legitimne mete, označavaju da nas treba neko fizički napasti. A Đilas je pokazao kako on vidi Srbiju, priželjkuje građanski rat, da opet Srbi na Srbe dižu ruke, da se proliva krv. To je apsolutno neprihvatljivo. I on opet sebe pokušava da stavi u epicentar ovih protesta, hoće da oduzme inicijativu od studenata i da on diktira tempo u zahtevima - kazao je premijer.

Dodao je da je još gore to što mnogi pokušavaju da ga opravdaju, iako je upravo njegova stranka objavila snimak na kom se vidi da je on napadač.